Famke Louise terug bij Jinek: ‘Ik heb mijn doel bereikt’

Twee weken na de veelbesproken #IkDoeNietMeerMee-uitzending zaten Famke Louise en Diederik Gommers opnieuw aan tafel bij Jinek. De grote vraag was wat het duo vanavond te zeggen had, nadat er een hoop commotie was ontstaan na de vorige uitzending.

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers en zangeres Famke Louise waren 21 september al te gast bij Jinek. Toen ging het duo in discussie over #IkDoeNietMeerMee. De zangeres stelde onder meer dat de eerste lockdown geen effect heeft gehad. Na die aflevering kreeg de Youtube-ster flinke kritiek over zich heen.

Spiekbriefje

Doet Famke Louise vanavond opnieuw stuntelend haar verhaal? Nee, dit keer geen spiekbriefje. De zangeres oogt minder zenuwachtig en komt een stuk beter voorbereid over. Uitspraken als ‘ik heb respect voor corona’, woorden die een dag na de vorige uitzending viral gingen, blijven ook achterwege. Dat zal ongetwijfeld het werk van een mediatrainer geweest zijn. In de stories van Famke’s Instagram-account was vandaag te zien dat ze de hulp had ingeschakeld van woordvoerders.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Spijt heeft Famke Louise niet van haar vorige tv-optreden bij Jinek. Famke: ,,Ik heb mijn doel bereikt. We zitten nu in een studio vol mensen om dit onderwerp bespreekbaar te maken.” Wel was de influencer geschrokken van alle kritiek. ,,Ik werd mentaal kapot gemaakt. Ik zat er voor mijn gevoel met de beste intentie. Ik kon mezelf alleen niet goed genoeg verwoorden. Ik was ook gestrest.” Waarop Jinek antwoordt dat ze het presenteren van de talkshow ook erg stressvol vindt.

Begrip voor de jeugd

Na de vorige uitzending twee weken geleden, hebben Gommers en Famke Louise afgesproken in het Erasmus Medisch Centrum. Famke tegen Diederik: ,,Ik wil u bedanken dat u voor mij de tijd heeft genomen. Door de extra uitleg begrijp ik het nu een stuk beter.” Waarop Diederik antwoordt dat hij begrip heeft voor de jeugd. ,,De beleidsmakers zijn allemaal 50+. Toen ik twintig was had ik ook andere prioriteiten.”

Nu Famke Louise zo door het stof is gegaan na de hashtag #IkDoeNietMeerMee, grijpt ze de tweede kans bij Jinek ook aan om iets goeds terug te doen. Famke: ,,Ik ga een mondkapjeslijn lanceren. De opbrengst daarvan gaat naar Goede Doelen Nederland. Ik vind mondkapjes sowieso cool. Ik droeg ze al in mijn eerste videoclip.”

De tekst gaat verder onder de foto...

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Normaal begint Jinek om 22.00 uur, maar vanavond begon de talkshow een half uur eerder. Naast Diederik Gommers en Famke Louise schoven onder anderen Erasmus MC-directeur Ernst Kuipers, burgemeester Ahmed Aboutaleb en viroloog Hanneke Schuitemaker aan.