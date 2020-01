Fan Johan Derksen: ‘David Olney heeft de mooiste dood voor een muzikant’

David Olney stopte midden in een liedje met zingen, zei ‘sorry’ en blies op het podium zijn laatste adem uit , terwijl zijn kin op de borst zakte. In Florida stierf de 71-jarige zanger in het harnas. ,,Voor een muzikant misschien wel de mooiste dood, die je kunt bedenken, maar natuurlijk ook zeer dramatisch’’, stelt Johan Derksen, die de zanger goed kende.

,,Een geweldige storyteller, kon prachtige verhalen vertellen en nummers zingen. Ik vond hem heel goed. Ik heb hem denk ik wel driehonderd keer zien optreden. En ik heb net even gekeken. Ik blijk dertig albums van die man te hebben. Een daarvan is Dutchman’s Curve over een enorm treinongeluk in Nashville’’, aldus Veronica Inside-analyticus en muziekliefhebber Derksen.

David Olney was een ‘Americana-pionier’, een van de muziekgenres waarmee Derksen momenteel door de Nederlandse theaters gaat met de Sound of the Blues & Americana Tour. ,,Hij is vaak in Nederland geweest, kwam sowieso veel in het buitenland. Maar het is een specifiek genre. Ik denk dat 95 procent van de Nederlanders hem niet kent.’’

David Olney bracht meer dan twintig solo-albums uit. Zijn muziek werd gecoverd door artiesten als Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Steve Young, Del McCoury, Slaid Cleaves en The Wailin’ Jennys. Olney verscheen ook met meerdere ‘live in Holland’-albums. De Amerikaan schreef ook nummers die geïnspireerd waren op schilders, zoals Johannes Vermeers beroemde schilderij Meisje met de Parel, genaamd Mister Vermeer. ,,Maar ook Vincent Blues over Vincent van Gogh’’, voegt Derksen toe.

Eerbetoon

Johan Derksen, die vanavond met Veronica Inside het seizoen weer hervat als voetbalanalyticus, staat donderdagavond stil bij de dood van de zanger als zijn tour Theater De Willem in Papendrecht aandoet. ,,Daar zal ik een praatje houden. Veel mensen die onze show bezoeken, zullen hem wél kennen. Nee, we gaan geen muziek van hem spelen’’, aldus Derksen.

‘De Snor’ bewonderde David Olney, maar een optie om hem te strikken voor zijn tour was hij niet. ,,David Olney opereerde in z’n eentje. Hij was een echte ouderwetse singer-songwriter die een eenzaam bestaan kende. Hij reisde de wereld in z’n eentje rond met alleen maar zijn koffer en gitaar.’’

Vermoed wordt dat de artiest aan een hartaanval is gestorven. ,,Natuurlijk schrik je, maar je kijkt automatisch naar je eigen situatie. De man was 71, ik word volgende week 71. Maar geloof me, ik ben niet van plan live bij Veronica Inside te gaan, hoor. Doodgaan bij Wilfred Genee aan tafel is het meest verschrikkelijke wat ik me kan voorstellen.’’