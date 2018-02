Fanatieke Gordon 16 kilo lichter en 'turnster' Verona houdt zich dit keer in

Lieke van Lexmond staat vandaag uitvoerig stil bij haar alweer 36ste verjaardag. Natuurlijk wordt de presentatrice-actrice uitvoerig door haar familie- en vriendenkring gefeliciteerd. Zelf kwam ze ook nog met een terug-in-de-tijdfoto op de proppen. Daarop is te zien hoe ze als meisje een enorme pompoen torst.

En dan ben je ineens 36!!! Voel me enorm jarig, de liefste kunstwerken van mijn mannen gekregen. Dag kan al niet meer stuk. LOVE. @basvanveggel3 ❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@liekevanlexmond) op 5 Feb 2018 om 23:47 PST

Happy Birthday lovely @liekevanlexmond, love you to the moon, stars and back! #sisterlove ❤️ #metjouisallesleuker Een foto die is geplaatst door null (@jettekevanlexmond) op 5 Feb 2018 om 23:22 PST

Gordon is volgens eigen zeggen in een jaar tijd 16 kilo lichter geworden. Vol trots toont hij hoe hij er begin 2017 uitzag. Zijn afvalrace is nog niet voltooid. Doel is om nog 5 kilo kwijt te raken met sporten en gezonder eten.

Min 16 kilo! Een jaar geleden links en rechts vorige maand 😳#trots #nevergiveup #mynewlife #liefde #nog5kilotegaan Een foto die is geplaatst door null (@gordonheuckeroth) op 5 Feb 2018 om 6:19 PST

Voor de camera's staan is inmiddels routine voor modelfotografe Kim Feenstra en dat geldt ook voor een dagelijks terugkerend klusje: het uitlaten van haar poolhondje.

Routine. Een foto die is geplaatst door null (@k2im) op 6 Feb 2018 om 3:03 PST

Voormalig Dolly Dot en tegenwoordig stylist Patty Zomer is aan de slag gegaan met de boomlange Miss Nederland Nicky Opheij die in 2014 Holland's Next Top Model won. Patty doet niet echt moeilijk over haar bescheiden lengte. Ze noemt zichzelf een 'smurfstylist'.

Katja Schuurman bezorgde half Nederland het schaamrood op de kaken met Verboden Vruchten: een succesvol boek vol erotische verhalen en gedichten. En dat smaakte naar meer. De brunette werkt alweer aan een nieuw boek waarover ze vandaag in Rotterdam ging praten met een uitgever. Gelukkig bijkomstigheid van het bezoek: ze blijft in de havenstad slapen bij haar vriendin en zangeres Frédérique Spigt.

Met de trein naar Rotterdam om met de uitgever te werken aan mijn boek! #rotterdam #travel #reizen #boek #book #work #trein #momedia En vanavond logeren bij mijn lieve vriendin @frespigt 💙 Een foto die is geplaatst door null (@katjaschuurman) op 6 Feb 2018 om 0:36 PST

André Hazes en zijn vriendin Monique zagen elkaar de afgelopen tijd amper doordat de zanger avond aan avond op de planken stond bij De Vrienden van Amstel Live in Ahoy. Nu de laatste show achter de rug is, is er weer tijd voor wat qualitytime. Het stel vertrok vandaag naar een onbekende bestemming. ,,Tijd voor ons'', aldus Dreetje.

Tijd voor ons!🧔🏼👵🏻 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 6 Feb 2018 om 0:28 PST

Wat precies het standpunt van Alex Klaasen is over René van der Gijp die recent als transgender verkleed ging bij Voetbal Inside is niet helemaal duidelijk. Bij een foto, waarop hij poseert met een kleurrijke travestiet, schrijft hij: ,,Wel uitkijken dat je er niet een half uur een laffe bekrompen homofobe bek van krijgt.'' Met zijn grap haakte René van der Gijp afgelopen vrijdag in op het nieuws dat de Vlaamse VTM-journalist Boudewijn van Spilbeeck voortaan door het leven gaat als vrouw. Het regende al snel negatieve reacties van bekende en onbekende Nederlanders.

En ik hou dus wél van mannen die zich als vrouwen verkleden. En als je “normaal” wilt zijn moet je lekker naar @voetbalinside kijken. Wel uitkijken dat je er niet een half uur een laffe bekrompen homofobe bek van krijgt. #tolerance #love 📸 @the_lady_galore ❤️ @truecolorsnl Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 Feb 2018 om 22:51 PST

Timor Steffens probeert bij onderstaande foto uit te leggen waarom hij zo schalks keek.

Musicalster Romy Monteiro heeft zich laten fotograferen met een gigantische nephamburger om haar volgers duidelijk te maken dat ze nog steeds probeert het door oliebollen veroorzaakte overgewicht kwijt te raken. Aanstaande bruid Romy wil hoe dan ook voor de zomer weer een strak lijf hebben.

My kind of sandwich 🍞🧀#carbs #justkidding #werknogsteedsdeoliebolleneraf #summeriscoming #fml Een foto die is geplaatst door null (@romymonteiro) op 6 Feb 2018 om 1:06 PST

Zanger Brace komt met een ietwat raadselachtige foto waarbij hij trots meldt dat hij en drie vrienden 'allemaal weer haar hebben'. Onduidelijk is of Brace al dan niet wat extra sprietjes liet implanteren of ze op zijn hoofd liet tatoeëren. Hoe dan ook lijken de mannen gelukkig met hun kapsels.

We hebben allemaal weer haar😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@brace_nl) op 5 Feb 2018 om 23:21 PST

Superstrot annex souldiva Shirma Rouse ging vanmorgen in de auto helemaal uit haar dak toen ze een nummer van saxofoniste Candy Dulder en de Nederlandse zanger Ivan Peroti hoorde.

@realcandydulfer and @iamifan on my speakers!! LOVING IT!! HAVE A BEAUTIFUL DAY BABIES! #together #candydulfer #feelgoodmusic Een foto die is geplaatst door null (@shirmarouse) op 6 Feb 2018 om 0:54 PST

Nieuwslezeres Dionne Stax, de al dan niet ex-vriendin van Humberto Tan, komt vandaag met een aandoenlijke foto waarop haar familie is te zien. Wie Dionne is, is niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het om haar grootouders met kleinkinderen.

The Stax Family ❤ Een foto die is geplaatst door null (@dionne_stax) op 6 Feb 2018 om 0:40 PST

Winston Gerschtanowitz dook vanmorgen, terwijl zijn vrouw Renate aan het zweten was in de boksschool, ter voorbereiding op een zakelijke afspraak een koffietentje in. ,,Even een ouderwets koffietje.''

Even ouderwets koffietje in Utrechtsestraat in Amsterdam voor de eerste afspraken beginnen. Een foto die is geplaatst door null (@winstongerschtanowitz) op 6 Feb 2018 om 0:21 PST

De ring hoef ik niet in maar even lekker in slaan op @pbwierenga is altijd leuk. 😉 #workout #3sixty5 # Een foto die is geplaatst door null (@renategerschtanowitz) op 6 Feb 2018 om 2:20 PST

Voormalig topturnster en tegenwoordig pornoactrice Verona van de Leur zet bijna dagelijks pikante foto's en filmpjes op sociale media maar vandaag hield ze het netjes door met kaplaarzen en volledig aangekleed te balanceren op een gammele picknickbank.

Today the opposite of heels&lingerie 😂 (i dont think i have to ask what you like more hehe 😅) have a nice day everyone 💋 Een foto die is geplaatst door null (@veronavandeleur) op 6 Feb 2018 om 0:17 PST

Dit is wat musicalactrice Carolina Dijkhuizen echte liefde noemt. Haar vriend droeg haar op zijn rug naar de première van The Full Monty omdat haar hakken pijnlijk knelden.

De Nederlandse acteur Miro Kloosterman dompelde zich recent onder in een ijskoud bad. Waarom? Het schijnt te helpen bij mensen die de tekenziekte Lyme hebben. Kloosterman heeft er zelf vier jaar over gedaan om te genezen van de ziekte.

My first Ice bath. Vorige week was ik bij een bijeenkomst voor mensen met Lyme die bezig zijn met de #wimhofmethod klein maar fijne groep. En gelukkig hebben ze er ba(a)d bij. Met @sebastienklein #lymedisease #health #strong #focus #heal Een foto die is geplaatst door null (@miro_kloosterman) op 6 Feb 2018 om 1:55 PST

Een wat slaperig ogende Loiza Lamers, vorig jaar getroffen door een licht herseninfarct, wenst haar volgers vandaag een fijne dag. Het transgendermodel maakt het inmiddels weer goed. Wel is ze nog steeds wat moe.