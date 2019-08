Fans boos om gestaakt concert Backstreet Boys

De band meldde via sociale media dat het stadion geëvacueerd moest worden en de show werd uitgesteld. Veel fans reageerden boos. Sommigen waren kwaad omdat er de hele dag al voorspellingen waren voor slecht weer en ze zich de rit naar het stadion hadden kunnen besparen. Op Instagram en Twitter klagen fans dat ze urenlang hebben gereden, vrij hebben genomen van hun werk en een hotelkamer hebben gehuurd, en teleurgesteld zijn dat er uiteindelijk nauwelijks een concert werd gegeven. Ook waren ze in de war: wordt het concert morgenavond goedgemaakt of moeten ze met z'n allen terug naar huis? Anderen vonden juist dat het wel meeviel met de storm en de band best even had kunnen wachten of het slechte weer niet opnieuw zou overwaaien.