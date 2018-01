Fans Candice Swanepoel maken zich zorgen om 'mager' babybuikje

Kijkers The Voice opgelucht dat Samantha Steenwijk ondanks 'verlies' door mag

10:25 Samantha Steenwijk wist gisteren op het nippertje haar plek te bemachtigen in de allerlaatste fase voor de liveshows van The Voice of Holland. Coach Anouk koos voor het oog van 2.109.000 kijkers voor deelneemster Nienke, maar Samantha werd gestolen door Miss Montreal. Tot grote opluchting van het Nederlandse publiek. 'Pff, wat een spanning! Samantha is terecht door!', klinkt het in de reacties.