Fans geschrokken door pensioengerucht Emma Watson

Het gerucht is door de Daily Mail de wereld in geslingerd. De tabloid schrijft op basis van haar agent dat Emma haar carrière op een laag pitje heeft gezet en dat ze geen nieuwe projecten meer aanneemt. Ze zou meer tijd willen doorbrengen met haar vriend, met wie ze verloofd zou zijn. Het nieuws is nog niet door andere media bevestigd.

De inmiddels 30-jarige Emma werd wereldberoemd in haar tienerjaren dankzij haar rol als Hermione Granger in de acht Harry Potter-films. Ook speelde ze de hoofdrollen in Beauty and the Beast (2017) en Little Women (2019).