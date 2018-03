Fans Harry Styles al sinds gisteren in de rij voor concert van morgen

,,Ja ze staan er weer sinds gistermorgen voor de #ZiggoDome voor het concert van woensdag", twittert wijkagent Eddo Nijenhuis vandaag bij een foto van de tieners die dik ingepakt onder het viaduct bij de Ziggo Dome schuilen. "#Diehards in kou regen en vooral wind."



In november was het ook al raak toen Styles optrad in de nabijgelegen AFAS Live. Meer dan honderd fans brachten toen de nacht buiten door om als eerste naar binnen te kunnen.