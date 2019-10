Fans in de herkansing voor intiem concert The Script

Al uren van tevoren stonden fans in de rij om een glimp van The Script op te vangen. Toen de deuren eenmaal opengingen was het dan ook een ‘gekkenhuis’ en dringen geblazen voor een plekje. ,,Je werd gewoon naar voren geduwd”, vertelt een van hen. De eerste honderd fans konden gratis naar binnen, de rest kon het concert op beeldschermen in naastgelegen cafés bekijken. Zanger Danny O’Donoghue begroette iedereen nog wel door een raam. ,,Zijn we toch niet voor niets gekomen.”

Top 40

Voor de fans die niet bij het intieme optreden konden zijn, komt er een nieuwe kans om de groep van dichtbij te zien. De populaire Ierse poprockband geeft op 28 oktober een intiem concert voor tweehonderd luisteraars van Qmusic. Dat maakte dj Domien Verschuuren zojuist bekend tijdens de Top 40. Hij belde daarvoor met drummer Glen Power.



The Qube, waar het concert plaatsvindt, is een intieme setting in Amsterdam waarbij luisteraars de kans krijgen om een artiest van wereldformaat van dichtbij mee te maken. The Script trad na hun grote doorbraak al eerder op in deze Qube en keert er nu terug als gevestigde band. Onder anderen Robbie Williams, Ed Sheeran, Dua Lipa en John Legend en Armin van Buuren stonden ook al eens in The Qube.



Luisteraars maken van 14 tot en met 20 oktober kans om een plekje in de zaal te bemachtigen door naar Qmusic te bellen wanneer ze The Script horen. Op 20 en 21 maart staat de band ook nog in Ziggo Dome met hun Sunsets & Full Moons tour.