Fans Monica Geuze treuren om afscheid: ‘Ze was als een zus voor me’

Monica Geuze stopt per direct met vloggen: in laatste video kondigt ze relatie­breuk aan

De relatie van vlogster Monica Geuze en haar vriend Robbert Kroese is op de klippen gelopen. Dat vertelt de 27-jarige YouTuber vandaag in een nieuwe video. Dat is ook meteen de laatste video, want ze heeft ook besloten na acht jaar te stoppen met vloggen.

2 januari