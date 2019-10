Fans ontdekken ‘coke’ op Friends-foto Jennifer Aniston en staan compleet versteld

Eerder was het Kim Kardashian met haar billen, nu heeft Jennifer Aniston (50) het internet ‘gebroken’ door lid te worden van Instagram en haar eerste openbare foto te delen. Het gesprek op het fotoplatform gaat echter over iets anders. Aandachtige volgers hebben een detail ontdekt op de Friends -foto die ze deelde en kunnen hun ogen niet geloven. ‘Wat een manier om je entree te maken op sociale media’, klinkt het. Wat is er aan de hand?

Een dag na haar recorddebuut op Instagram heeft Jennifer Aniston grappend haar excuses aangeboden voor de wereldwijde storing die haar account veroorzaakte. ‘Ik zweer dat het niet mijn bedoeling was het te breken. Dank jullie wel voor het lieve, glitchy welkom’, schreef ze, verwijzend naar het nieuws dat ze Instagram heeft gebroken met haar eerste post, een groepsfoto waarop ze samen staat met haar Friends-collega’s.



Over die foto raakt de wereld nog steeds niet uitgepraat. Zeker niet nu oplettende volgers hun oog hebben laten vallen op de smartphone op de tafel bij het gezelschap. Op het scherm lijkt ‘iets wits’ te liggen en daar stellen velen vragen bij. Zij denken dat Aniston met haar eerste foto per ongeluk meer heeft gedeeld dan ze wellicht had bedoeld.



‘Dat is overduidelijk cocaïne’, reageren meerdere volgers. ‘Hoe kan het zijn dat ze daar samen coke snuiven?’ En: ,,Die lijnen cocaïne op de iPhone in de eerste Instagramfoto van Jennifer Aniston, wat een geweldige manier om je debuut op sociale media te maken!’

Volledig scherm Op de foto is te zien hoe er ‘iets wits’ op het scherm lijkt te liggen © Instagram

Is het een reflectie?

De commotie is inmiddels zo groot dat allerlei experts zich in buitenlandse media over de foto hebben gebogen. ,,Ik ga ervan uit dat het slechts een weerspiegeling is”, zegt een expert in forensische beeldinterpretatie tegen het Australische News.com.au. ,,Want als je naar de rest van de foto kijkt, zijn er nog meer van zulke reflecterende witte vlekken te zien op de andere glanzende oppervlakken. Rechts van de telefoon lijkt er bijvoorbeeld een soort lade te zijn, waar dezelfde lichtreflecties op zitten. En als je goed rechts van Matthew Perry’s hoofd kijkt, is er nog een andere soortgelijke weerspiegeling.”