Fans thrillerserie Nieuwe Buren kunnen vierde seizoen bingewatchen

Eva is met Roosje gevlucht naar Sardinië en probeert uit handen van de autoriteiten te blijven. Geholpen door haar buren, de eigenzinnige Olivier en verleidelijke Victoria, bouwt ze op het eiland een nieuw leven op. Maar haar nieuwe verblijfplaats is niet de veilige haven waar ze op gehoopt had. Nadat Peter uit het ziekenhuis ontslagen is gaat hij op zoek naar zijn vrouw en dochter. In de Zonnewijk trekt een jong stel, net zwanger, in het oude huis van Milo en Anouk en na haar vrijlating staat Wilma bij Lilly op de stoep.