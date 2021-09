Fans trekken diamant uit voorhoofd rapper Lil Uzi Vert

video Extra maatrege­len vanwege drukte Zandvoort: ‘Voorkomen dat het weer gebeurt’

3 september Op sociale media is opnieuw veel onbegrip ontstaan over de drukte rondom het circuit van Zandvoort. Er worden filmpjes en foto’s gedeeld waarop te zien is hoe duizenden mensen dichtbij elkaar staan of in grote groepen richting het circuit lopen. De organisatie neemt extra maatregelen om de toeschouwers beter te spreiden.