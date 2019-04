Fans van Rico Verhoeven ‘schrikken’ van foto met Drake

Ook in de Champions League ging het mis voor de spelers die een selfie met de rapper hadden gemaakt. Sergio Agüero miste een penalty en verloor met Manchester City het eerste duel in de kwartfinale van de Champions League met Tottenham Hotspur. Barcelona was in Manchester te sterk voor United, na een foto van Drake met Paul Pogba. AS Roma ‘verbood’ hun spelers daarop op de foto te gaan met de Canadese superster.