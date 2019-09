Fans weten het zeker: The Simpsons 'voorspelden weer de toekomst'

Het is officieel: Rotterdam en omroepen tekenen contract voor songfesti­val

12:40 Een plechtig moment, vanochtend in Hilversum. De organiserende omroepen én Rotterdam tekenden het officiële contract voor het Eurovisie Songfestival, dat volgend jaar mei in de Maasstad wordt gehouden. In de definitieve overeenkomst zijn alle afspraken nog eens zwart-op-wit gezet. ,,We gaan nu écht aan de slag.’’