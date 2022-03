Fans zeggen Piet Paulusma voor de laatste keer gedag: ‘Dit afscheid kan gewoon niet mooier’

videoKijkers en fans nemen vanmiddag massaal afscheid van weerman Piet Paulusma in Harlingen. Paulusma overleed zondag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In het Entrepotgebouw in de Friese plaats kunnen mensen van 12.00 uur tot 17.00 uur een laatste groet brengen aan het geliefde tv-gezicht.

Veel zon, een strak blauwe lucht en vrijwel geen wind: zo had Piet Paulusma het weer voor vandaag waarschijnlijk beschreven. Alle ramen van het Entrepotgebouw staan wijd open, precies zoals Paulusma dat wilde. ,,Alles open, mooi richting zee’’, vertelt uitvaartbegeleider Casper van Veen. Door een van de ramen landt een zonnestraal precies op de kist van de weerman. ,,Mooier dan dit kan gewoon niet. Net alsof Piet het weer zelf nog bestuurt.’’

Twee dames uit Zwaagwesteinde die al enige tijd stonden te wachten, mochten als eersten naar binnen. Even later arriveerde voormalig advocaat Hans Anker bij het gebouw. ,,Bijzonder indrukwekkend”, zegt Anker na zijn afscheidsgroet. Hij wist niet dat Paulusma, die hij omschrijft als ‘toegankelijk, benaderbaar en laagdrempelig’, ziek was. Ook de burgemeester van Harlingen en Jan Slagter, directeur van Omroep Max en Paulusma’s laatste werkgever, waren al vroeg aanwezig.

Verrassing

Aan de oproep van Jan Slagter om vandaag veel kleurrijke bloemen mee te nemen is veel gehoor gegeven. De honderden bloemen steken fel af tegen de veelal donkere kleren van de mensen die afscheid komen nemen. Rondom de zeemanskist ligt de hele grond inmiddels bezaaid.

Ook Els en Robert den Akker uit Harlingen komen een bos tulpen brengen. ,,Iedereen uit Harlingen kende Piet wel’’, zegt Els. ,,Ik heb weleens aan hem gevraagd waarom hij zo afgevallen was. Ouderdom, zei hij dan. Hij heeft echt nooit iemand over zijn ziekte verteld, dus voor iedereen kwam zijn overlijden enorm als een verrassing.’’

Volledig scherm Belangstellenden nemen afscheid van Piet Paulusma in het Entrepotgebouw. © ANP

Ook voor meneer De Jager, die helemaal vanuit Zoetermeer naar Friesland kwam om afscheid te nemen, kwam het nieuws uit te lucht vallen. ,,Ik was hier ooit op vakantie en liep langs het grote witte huis van Piet’’, vertelt hij. ,,Hij stond lachend voor het raam en ik begroette hem. Hij zei toen dat ik ook even binnen mocht komen voor een bakje koffie, dat zal ik nooit vergeten. Hij was altijd zo blij en optimistisch.’’

Geen droevige muziek

Blij en optimistisch, zo beschrijft iedereen die vanmiddag langskomt de weerman. In het Entrepotgebouw is de sfeer ook eigenlijk allesbehalve verdrietig. Geen treurige begrafenisnummers voor Piet Paulusma, maar vrolijke muziek uit zijn eigen playlist.

Jan Slagter, die vandaag vrijwel de hele dag in Harlingen is te vinden, is dankbaar voor de vele mensen die afreizen. Hij is deze week ‘overspoeld’ met blijken van medeleven. ,,Heel Harlingen is uitgelopen om Piet te herdenken, dat vind ik prachtig. Het is mooi weer, er liggen honderden bloemen en bezoekers halen samen herinneringen op, dit is waarschijnlijk precies wat Piet gewild had.’’

Volledig scherm De honderden bloemen rond de kist van Piet Paulusma. © ANP

Woensdagmiddag hebben belangstellenden al ruim vijfduizend digitale kaarsjes aangestoken voor Piet Paulusma. Op memori.nl, een online-condoleanceregister waar een pagina voor Paulusma is geopend, zijn daarnaast ook al honderden condoleances en herinneringen aan de overleden weerman geplaatst. De honderden berichten zijn geschreven in zowel het Fries als het Nederlands, de talen waarin de bekende weerman uit Friesland geregeld sprak op radio en tv. De berichten bevatten woorden van troost voor zijn familie, maar er zijn ook gedichtjes geschreven en videoclips van liedjes geplaatst.

Over vier jaar Elfstedentocht

Paulusma was 25 jaar op de Nederlandse televisie te zien. Na 23 jaar bij SBS, waar hij doorbrak met zijn weerberichten rond de Elfstedentocht van 1997, werkte hij vanaf januari 2020 voor Omroep Max. Hij presenteerde Piets Weer altijd op buitenlocaties en sloot telkens af met ‘oant moarn, tot morgen’. Ook was hij te horen op NPO Radio 5.

Paulusma verzorgde donderdag 17 maart voor het laatst zijn weerbericht op televisie. Een dag later was hij nog te horen op de radio.

‘Ik ben ontzettend blij dat Nederland altijd naar me heeft gekeken’, zei Paulusma een dag voor zijn overlijden tegen zijn werkgever Slagter. ‘Ik wil ze daarvoor bedanken. Over vier jaar komt er een Elfstedentocht. Willen jullie dan aan me denken?’

De uitvaart van Paulusma is zaterdag in besloten kring.

Volledig scherm Een vlag hangt halfstok aan de haven. © ANP