Farbod Moghaddam is winnaar van Leids Cabaret Festival

17 februari De bekende avonturierster Lara Croft heeft in de nieuwe Tomb Raider-film niet meer de puntige borsten die het bekende videogamekarakter vroeger zo kenmerkten. Dat vertelde de Zweedse actrice Alicia Vikander (29), die vanaf volgende maand op het witte doek schittert als de fictionele heldin, gisteravond grappend in The Graham Norton Show.