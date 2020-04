Fascinerend: Jeanne bouwt in drama Jumbo erotische relatie op met kermisattractie

Jelte blikt terug op bewogen logeerpar­tij bij boerin Annemiek: ‘Ze stak anders in elkaar’

17:43 Boer Zoekt Vrouw-kandidaat Jelte vindt het jammer dat boerin Annemiek, voor wie hij hoopte vlinders te krijgen, anders in elkaar zat dan hij van tevoren had gedacht. Afgelopen zondag zagen 3,3 miljoen mensen hoe zowel Jelte als Erik hun koffer pakten en Annemiek daarmee alleen in Drenthe lijkt achter te blijven.