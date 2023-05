Fast X is meer een op hol geslagen Road Runner-cartoon dan een spannende actiefilm

recensieIn de steeds krankzinniger wordende Fast and the Furious -filmreeks zijn auto’s inmiddels meer dan stukken blik op wielen. Ze fungeren evengoed als granaatwerpers, raketlanceerders, vliegtuigen en zelfs spaceshuttles. Als een verlengstuk van het lichaam worden ze ingezet om vetes uit te vechten. Fast X , deel 10 alweer, is soms zó over de top dat het aanvoelt als een Road Runner -cartoon.

Fast X Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Actiefilm



Minstens zo bombastisch zijn de meer dramatische intermezzo’s. Dan wordt even de rem ingetrapt om een van de personages - onder andere Dominic Toretto (Vin Diesel), Letty (Michelle Rodriguez), Roman (Tyrese Gibson) en Tej (ludacris) zijn weer van de partij - ruimte te geven voor een ernstige monoloog over het belang van familie, vriendschap en God. In deze serie mag iedereen alles aan gort rijden, zolang je maar netjes bidt voor het eten. Het is één grote machosoap.

Maar de fans weten dat allang. Nieuw hier is dat de club oude straatrace-kameraden wordt opgesplitst om overal ter wereld brandjes te blussen. In Rio de Janeiro en Rome bijvoorbeeld. In die laatste stad krijgt Toretto het voor elkaar vanuit zijn auto een rollende bom ter grootte van een olifant van koers te laten veranderen zodat het Vaticaan intact blijft. Hoe? Dat valt met geen pen te beschrijven. Maar wie niet vies is van wat spektakel en meegaat in de gekte zal ervan watertanden. En dan is dit nog verre van de climax.

Volledig scherm Jason Momoa is Dante in Fast X. © Giulia Parmigiani/Universal Pictures

In Fast Five (2011) wist het team een corrupte drugsbaron uit te schakelen, niet wetende dat diens zoon daarvan getuige was en nu zint op wraak. Dante is zijn naam en hij is met gemak de fijnste schurk uit de franchise. Een uitbundige Jason Momoa (Aquaman) speelt hem als een bonkige versie van de Joker. Deze psychopaat met een fetisj voor nagellak vindt het leuk de ogen en monden van zijn dode slachtoffers te openen met plakband en er mee te spelen alsof het poppen zijn.

Vermoeiender is het gegeven dat meerdere karakters binnen één film moeiteloos van kamp kunnen wisselen. Een van hen start als een compagnon, vormt dan ineens een bedreiging voor Toretto en co, sluit zich vervolgens toch weer bij ze aan om tegen het slot te worden onthuld als een handlanger van Dante. Geen grap. Met geloofwaardigheid, maar ook met suspense, heeft het inmiddels niks meer te maken. Wie van Fast X wil smullen, moet de (gelukkig zelfbewuste) onzin omarmen.

Regie: Louis Leterrier. Hoofdrollen: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa en Charlize Theron

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: