Fatima gaat voor sexy luipaardprintje en Marieke heeft keuzestress

Fatima Morero de Melo volgt de modetrends op de voet en ging vandaag voor een sexy luipaardprintje. Of ze na het maken van deze selfie van de trap is gevallen, is niet bekend.

❤️#leopardprint Een foto die is geplaatst door null (@fatimademelo) op 28 Aug 2018 om 6:56 PDT

Wordt het een botanisch jurkje tot boven de knie of een gezellig blousje met strakke jeans? Marieke, die zich thuis opmaakt voor een optreden in een late night show, kan niet kiezen.

Mattie en ik zijn vanavond te gast bij Laat op 1! Maar wat moet ik aan. Outfit A of B? 🙋🏻‍♀️ #laatop1 Een foto die is geplaatst door null (@mattiemarieke) op 28 Aug 2018 om 7:11 PDT

Vakantiepech voor Marc, de man van Do. Hij werd in Italië wakker met dikke onstoken ogen.

Ik zie ik zie wat jij niet ziet... #Ontstoken oogjes #arme #lief Een foto die is geplaatst door null (@thisisdo) op 28 Aug 2018 om 7:12 PDT

Volgens selfiefan Angela Groothuizen is de 71-jarige The Voice-deelneemster Noble een heldin.

Ze is een heldin en ze zit nu op insta @Nobletje1946 #thevoicesenior Een foto die is geplaatst door null (@angelagroothuizen) op 28 Aug 2018 om 7:26 PDT

Curvy supermodel Danielle van Grondelle is gisteren in een restaurant in Rotterdam ten huwelijk gevraagd door haar vriend Shawn Newman.

I always knew it would come down to you,ever since I saw those baby blues ❤️❤️❤️ #nextchapter #heputaringonit #thankful #isaidyes #stillinshock #loveyousomuch #blueeyes #ialwaysknew #soulmates #lobi Een foto die is geplaatst door null (@daniellevangrondellemodel) op 27 Aug 2018 om 19:53 PDT

Erika, de echtgenote van dj Armin van Buuren (41), blaast vandaag veertig kaarsjes uit en wordt dan ook door haar man in het zonnetje gezet.

Happy 40th birthday to the love of my life!! ❤❤ Een foto die is geplaatst door null (@arminvanbuuren) op 28 Aug 2018 om 5:19 PDT

Chantal Janzen deelt de zoveelste schattige foto van haar pasgeboren zoontje Bobby met daarbij de mededeling dat ze blij is dat het mannetje steeds langer doorslaapt.

Mattie Valk en Marieke Elsinga beginnen maandag 3 september met hun nieuwe Qmusic-ochtendshow en daar zijn ze nu al keihard voor aan het oefenen.

De try-out is in volle gang!!! 🎉Kijk nu live mee in onze Facebookgroep! 🙋‍♂️🙋🏻‍♀️ #linkinbio #voorbereidingen #3september Een foto die is geplaatst door null (@mattiemarieke) op 27 Aug 2018 om 23:04 PDT

Een 13,5 kilo aangekomen Noëlle van Stek, de toekomstige echtgenote van soapacteur Ferri Somogyi, staat op het punt om te bevallen van hun eerste kindje: een meisje.

Adhd-cabaretier Jochem Myjer hielp vanmorgen bij de basisschool van zijn kroost de leerlingen met oversteken.

Klaar...... over! 😂 Een foto die is geplaatst door null (@jochemmyjer) op 27 Aug 2018 om 23:54 PDT

Sterrenkapper en -stylist Leco van Zadelhoff heeft weer eens de vrouw waarvan hij zoveel houdt - Angela Groothuizen - onder handen genomen. ,,Heerlijk om je te 'doen' knappe Angela.''

Mmm wat hou ik toch van deze vrouw... Heerlijk om je te “doen “knappe @angelagroothuizen #lecolook #hair #makeup #ageless kleding @pattyzomer Een foto die is geplaatst door null (@lecolook) op 28 Aug 2018 om 1:39 PDT

Patty Brard heeft voor een fotoshoot op Ibiza haar al dan niet echte lokken in de krul laten zetten.

Zangeres Lisa Loïs heeft bij een kno-arts annex 'martelaar' haar instrument laten checken. Volgens Lisa heeft ze prachtige en strakke stembanden.

Ik was vandaag weer in de martelkamer van @dnzkox 😉 Prachtig strakke stembandjes had ik! #KNO #stembanden #checkup Een foto die is geplaatst door null (@lisaloisofficial) op 28 Aug 2018 om 2:53 PDT

Antje Monteiro, binnenkort te zien in de musical Mamma Mia!, is erg blij met de kleedkamer die ze kreeg toegewezen in het Beatrix Theater in Utrecht. Het blijkt dezelfde ruimte waar haar dochter Romy zat toen ze in The Bodyguard speelde.

1e dag @nubeatrixtheater @mammamianl #kleedkamer #memories #emoties @thebodyguardnl @romymonteiro Een foto die is geplaatst door null (@antjemonteiro) op 28 Aug 2018 om 3:46 PDT

De Rotterdamse realityster Koen Kardashian legt uit dat zijn gezicht niet glimt vanwege een vettig verblijf in een patatkraam, maar door een zogenoemde highlighter: een make-upsmeerseltje dat voor extra glans zorgt.

Hey dolls. Misschien denken jullie, de meid heeft lekker patat staan bakken voor lunch. Maar nee, het is highlighter ✨✨ Een foto die is geplaatst door null (@koenkardashian) op 28 Aug 2018 om 4:13 PDT

Schrijfster Daphne Deckers heeft in New York het laatste hoofdstuk van haar nieuwe boek voltooid.

Goodbye, New York! 🙋‍♀️🗽Er moet weer gewerkt worden 💻 #laatstehoofdstuk #dubbelzes 🎲🎲 Een foto die is geplaatst door null (@daphne_deckers) op 27 Aug 2018 om 22:50 PDT

Katja Schuurman, die binnenkort trouwt met de Amsterdamse kok Freek van Noortwijk, kan nog niet echt kiezen uit drie potentiële bruidsjurken. Ze vraagt haar volgers dan ook haar een beetje te helpen bij haar keuze.

Danser en choreograaf Timor Steffens kijkt uit over de zee bij Jamaica om te ontdekken of hij wellicht nog een badgast uit de branding kan redden.

ᴅᴏᴇs ᴀɴʏᴏɴᴇ ɴᴇᴇᴅ sᴀᴠɪɴɢ? 😋🤣 . . . #baywatch #lifeguard #beachready #summervibes Een foto die is geplaatst door null (@timorworld) op 27 Aug 2018 om 22:06 PDT

Presentatrice Shelly Sterk keerde na tien jaar terug naar de School voor Journalistiek om daar te praten over vroeger en haar werk.

Precies 10 jaar geleden ging ik als broekie naar het introkamp van de School voor Journalistiek. Vanavond mocht ik er te gast zijn en praten over m’n studietijd en werk. Zo leuk! Zet ‘m op bij de SvJ! 💪🏽😚 Een foto die is geplaatst door null (@shellysterk) op 27 Aug 2018 om 13:10 PDT

Oud-realityster Amanda Balk, die onlangs trouwde met de schatrijke zakenman Stavros Tsatsos, poseert met haar kersverse echtgenoot en op riante paalhakken bij de kustlijn van het Griekse jetseteiland Mykonos. Amanda - de ex-vriendin van Afrojack - deed ooit mee aan het programma De Gouden Kooi.

You are my forever❤️ Een foto die is geplaatst door null (@amandatsatsos) op 27 Aug 2018 om 11:54 PDT

Presentator John Williams toont zijn volgers een knap staaltje zwarte magie.

Black Magic baby!! Een foto die is geplaatst door null (@johnwilliamsnl) op 27 Aug 2018 om 13:56 PDT

Gerard Joling is in de VS de videoclip bij zijn nieuwe, nog niet verschenen nummer Vakantie aan het opnemen. Volgens Geer lukt dat aardig, maar kan niemand het lied meer horen.

We moeten door 😂 Het is toch om te gieren 🤪 #gerardjoling #vakantie Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 27 Aug 2018 om 12:10 PDT

Actrice Anne-Marie Jung trouwde afgelopen weekend met haar vriend Burt Rutteman en zetten op Instagram ettelijke foto's van de plechtigheid en het feest. Maar nu heeft ze volgens eigen zeggen genoeg 'romige' romantiek gedeeld.

Wietze de Jager en zijn levenspartner Lieke hebben in een restaurant in Breda het glas geheven op hun relatie.

Datenight 😍 #staycation #part2 #dinervoortwee Een foto die is geplaatst door null (@veldlieke) op 27 Aug 2018 om 11:28 PDT

Een vies kijkende dj Afrojack vraagt zich af hoe lang hij onderstaande selfie op Instagram laat staan.

Thought I looked cute, idk might delete later Een foto die is geplaatst door null (@afrojack) op 27 Aug 2018 om 23:33 PDT

Georgina Verbaan is er vroeg bij dit jaar. Ze trok haar foute kersttrui aan en voelde zich daar zo te zien er prettig in.