Fault in our Stars-acteur beschuldigd van misbruik 17-jarige vrouw

De inmiddels 26-jarige Ansel had contact met het meisje via Snapchat vlak nadat ze 17 was geworden. ,,Ik was nog maar een kind en een groot fan van hem”, schrijft ze in een uitgebreide verklaring. Het meisje, die zichzelf Gabby noemt, voegde er screenshots van hun gesprekken bij en een foto waarop ze allebei staan.