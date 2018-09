Favorieten Holly en Soy winnen Dance Dance Dance 2018

Het populaire dansprogramma kreeg vanavond de ontknoping die onvermijdelijk leek: ervaren danseres Holly en haar Soy (allebei 23) stonden iedere aflevering bovenaan het juryklassement. Brood stopte enkele jaren geleden nagenoeg met dansen, maar heeft de liefde nu hervonden. ,,Ik heb alle kriebels teruggekregen'', zei ze emotioneel na de winst. ,,Het was echt zo vet.'' De overwinning was vanavond vooral te danken aan Holly's uitvoering van Lady Gaga's nummer Applause . Het optreden was een uitdaging voor de Nieuwe Tijden -actrice, die naar eigen zeggen 'kortsluiting' in haar hoofd kreeg van het vooruitzicht dat ze bijna naakt en met een condoomachtige badmuts op het podium zou staan. ,,Ik doe het gewoon niet'', brieste ze tijdens de repetities. Uiteindelijk bleef het hoofddeksel achterwege en vond Holly dat ze haar 'vetste' optreden ooit neerzette.

Huilend op de grond

Ondanks hun zege kwam het meest emotionele moment juist van het verliezende koppel, Goede Tijden Slechte Tijden-gezicht Britt Scholte (21) en collega-acteur Urvin Monte (36). Hun allerlaatste optreden was een Cirque du Soleil-choreografie op het nummer While My Guitar Gently Weeps van The Beatles.



Urvin droeg zijn inspanningen op aan zijn moeder, die vier jaar geleden overleed en altijd graag naar The Beatles luisterde. Het nummer gaat bovendien over het missen van een geliefde. En dat voelde de acteur.



Nog voor de laatste noten hadden geklonken, barstte hij op de grond in huilen uit. Al snel kreeg ook jurylid Igone het te kwaad. ,,Het is mooi om te zien hoeveel jullie van elkaar zijn gaan houden'', zei ze later. ,,Een mooiere afsluiting hadden jullie niet kunnen hebben.''



Een tienenregen van de jury bij hun angstaanjagende vertolking van The Carnevil Dance mocht niet baten; ze kregen iets minder punten dan het andere koppel. Britt en Urvin sleepten 25.000 euro in de wacht, die naar de Nierstichting gaat.