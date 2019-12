FBI valt vliegtuig Lil Wayne binnen na drugstip

video Liefdesge­luk in de Zwitserse sneeuw in kerstspeci­al All You Need is Love

9:05 Robert ten Brink is in ‘alle staten’ nu de jaarlijkse kerstspecial van zijn kijkcijferkanon All You Need is Love op het punt van beginnen staat. Voor Ten Brink is de show, die voor de 28ste keer wordt uitgezonden, ‘de gezelligste en leukste’ om te maken.