Felix Meurders zwaait af bij Spijkers met Koppen: ‘Bij Radio 5 ben ik weer jonge god'

,,Het was altijd een feestje, mijn zaterdagse uitje", zei hij in het bijzijn van medepresentator Dolf Jansen. ,,Zaterdag begin ik op Radio 5. Dan ga ik hier weg als senior en word ik daar binnengehaald als jonge god. Ik ben nu officieel de Benjamin. Jullie gaan nog veel van me horen.”



In de laatste uitzending was onder meer een aantal toekomstige NPO 5-collega's van Meurders te gast, onder wie Manuëla Kemp, Henkjan Smits en Tineke de Nooij. Ze haalden herinneringen aan op de samenwerking met Meurders. Jack Poels was ook van de partij. De frontman van Rowwen Hèze, voormalig huisband van het radioprogramma, speelde gedurende de show een aantal nummers.