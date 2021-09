Felle kritiek op Nicki Minaj om tweet over impotentie door coronavaccin

Verschillende gezondheidsexperts over de hele wereld veegden de vloer al aan met de claim en uitten hun zorgen over de verspreiding van valse informatie door Minaj. Gezondheidsminister Terrence Dyalsingh van Trinidad en Tobago vond het verhaal het uitzoeken waard en liet de ambtenaren van zijn departement de claim checken. Hij stelt vandaag dat er in heel Trinidad en Tobago niemand is geweest die als bijwerking ‘gezwollen testikels’ heeft gemeld. ,,Of elders op de wereld. Mijn team heeft heel de dinsdag gebruikt om te achterhalen of haar claim waar of onwaar was”, zegt Dyalsingh tegen de BBC. ,,Het was zonde van de tijd om deze onwaarheid te checken.”