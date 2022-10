Fenomenale Emma Thompson geeft zich bloot in Good Luck To You, Leo Grande

Good Luck To You, Leo Grande is een integer en teder drama over een vrouw die op late leeftijd tot het besef komt dat zij een onbevredigend leven heeft geleid. Het moet er nu maar eens van komen heeft zij besloten. De altijd fenomenale Emma Thompson speelt deze voormalige godsdienstlerares met gepaste gêne en nervositeit. Zij heeft alles geregeld, een hotelkamer en een ingehuurde jonge man (vertolkt door Daryl McCormack, bekend uit de serie Peaky Blinders), want zij wil niet met iemand van haar eigen leeftijd in bed duiken.