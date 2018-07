Ferri Somogyi oefent met nep-baby en Chantal showt zomersproetjes

Video Elton John boos: Fucking crazy dat hiv-pro­bleem nog niet is opgelost

16:20 De wereldberoemde zanger Elton John heeft zich vandaag tijdens het internationale aidscongres, dat deze week gehouden wordt in de RAI in Amsterdam, vreselijk opgewonden. ,,Het is fucking crazy dat homoseksuelen als minderwaardig worden gezien en ik hetzelfde verhaal elke twee jaar weer moet vertellen."