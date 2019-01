Ferry Doedens heeft een nieuwe liefde

Volgens Doedens zijn hij en Nuno in goede harmonie uit elkaar gegaan. ,,Na zes mooie jaren hebben Nuno en ik gezamenlijk besloten om ieder ons eigen weg te gaan. We gaan uit elkaar als goede vrienden en kijken terug op een mooie periode", liet hij vandaag weten aan RTL Boulevard. En over zijn kersverse verkering: ,,Het is heel pril, maar Raphael en ik zijn enorm verliefd op elkaar.”

Ferry's ex Nuno vertrok vorig jaar voor langere tijd naar het buitenland om zich verder te bekwamen in yoga en omdat hij meer van de wereld wilde zien. Op sociale media liet hij destijds weten de acteur vreselijk te missen. Ferry ontkende op dat moment dat sprake was van een relatiebreuk . Wanneer de twee een punt achter hun verhouding zetten, is onbekend. Zeker is wel dat Doedens en Vieira elkaar al een tijdje kennen. Op de Instagrampagina van Vieira, die als mysterieuze ondertitel de tekst spreading good seeds around heeft, staan al enkele weken foto's waarop beiden te zien zijn.

Ferry leerde Nuno kennen toen ze samen in de musical Wicked stonden. ,,Hij speelde de aap en ik de prins”, vertelde de acteur jaren geleden. Hoewel Ferry een relatie had met Nuno toen de soapie kampte met een cocaïneverslaving, kreeg Nuno daar volgens Ferry niets van mee. ,,Ik wist het zo goed te verbergen en durfde niet eerlijk te zijn. Ik durfde het niet te vertellen uit schaamte”, verklaarde Ferry in september 2015 in Van der Vorst ziet sterren. Eind van dat jaar, nadat de acteur in Thailand was afgekickt, besloten de mannen te gaan samenwonen. Hoe Ferry zijn nieuwe liefde Raphael heeft leren kennen, is niet bekend

Onder: Ferry en Nuno

