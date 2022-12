Ferry, London of Dennis: wie wint Expeditie Robinson 2022?

Ruim drie maanden lang volgden de fans van het survivalprogramma de verrichtingen van de deelnemers. Ze genoten van de vriendschappen die werden gesloten, de streken die werden geleverd en strijd die de kandidaten etaleerden. Na 34 dagen op de eilanden in Maleisië rest één vraag: wie wordt komende maandag winnaar van Expeditie Robinson van het seizoen 2022?

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.