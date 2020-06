Festival Coachella verschoven naar 2021

Het evenement zou dit jaar eigenlijk verspreid over twee weekenden in april plaatsvinden, maar werd vanwege de coronacrisis verplaatst naar 9 tot en met 11 oktober en 16 tot en met 18 oktober. Ook die data blijken niet haalbaar. De organisatie zou nu van plan zijn of een kleinschaliger Coachella volgend jaar april te organiseren of volgend jaar oktober een net zo groot evenement als normaal neer te zetten. De exacte plannen worden later, afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus, naar buiten gebracht.

AEG, het moederbedrijf achter Coachella, moet vanwege de crisis ook flink bezuinigen. Het bedrijf moet medewerkers ontslaan, met verlof sturen en snijdt in de salarissen, zo las Billboard in een e-mail van de CEO aan het personeel. ,,Het is een vreselijke beslissing, maar helaas een nodige”, schreef hij. ,,De wereld is langzaam weer aan het heropenen maar onze industrie opent later en langzamer dan de meeste.”