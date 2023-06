Festival nodigt bijna dakloze Hans de Booij uit om zanger te steunen: ‘Alles voor hem geregeld’

Hans de Booij alleen in zijn caravan laten wonen zonder enige kans tot optreden? Daar moet verandering in komen, dacht de organisatie van het Haring- en Bierfestival in Vlaardingen. Om hem een hart onder de riem te steken nodigde hij de De Annabel-zanger om zaterdagavond zijn hits te komen zingen. ,,Inclusief extra factuurtje’’.

Afgelopen week kreeg Ben Trooster, organisator van het festival, hoogte van de nare situatie van Hans de Booij. Woensdag vertelde De Booij in De Telegraaf dat hij noodgedwongen in een caravan woont. De zanger kon door de coronacrisis en na een besmetting met het virus lange tijd niet werken en daardoor de huur van zijn appartement niet meer betalen. De Booij deelde bang te zijn om in een nachtopvang voor dak- en thuislozen terecht te komen. ,,Ik ben ten einde raad”, zei hij.

,,Toen ik dat las dacht ik: dit is zo sneu voor hem, hier moeten we iets aan doen’’, vertelt Trooster. Hij besloot alles op alles te zetten om Hans de Booij op het podium te krijgen bij het Haring- en Bierfestival. Contact met de zanger was gelukkig binnen no time geregeld. De Nederpop Allstars en Loïs Lane stonden al op de line-up van het festival en hebben vaker met De Booij op het podium gestaan. ,,Ik heb gevraagd of de drummer van de Allstars Hans niet even op kon bellen om te vragen of hij ook niet wat liedjes kon zingen. Inclusief een extra factuurtje natuurlijk.’’

En zo geschiedde. ,,De Booij zag het optreden wel zitten en is dankbaar dat hij deze kans van ons krijgt’’, aldus Trooster. Er was alleen één probleem: de zanger heeft geen rijbewijs en kon niet zomaar naar Vlaardingen afreizen. Daar draaide Trooster zijn hand niet voor om. ,,We hebben vervoer voor Hans geregeld en alles wordt voor hem betaald, zolang hij maar op het podium kan staan.’’

Zaterdagavond speelt hij zijn vier grootste hits, inclusief Annabel natuurlijk. Voor bezoekers was het optreden nog een grote verrassing, omdat de organisatie de komst van De Booij besloot geheim te houden. ,,Zo kan hij in alle rust zijn optreden doen, zonder er een groot ding van te maken. Misschien dat ik hem ook nog even langs de kapper stuur, die zit hier om de hoek. Dan ziet hij er ook nog eens lekker gelikt uit en kan hij de komende weken weer zonder zorgen vooruit.’’

