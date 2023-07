Festival Parkpop stopt na ruim 40 jaar definitief: ‘Doet pijn, maar het kon niet anders’

Al jaren blijkt op grote schaal dat in toenemende mate het organiseren van grootschalige gratis toegankelijke festivals financieel steeds moelijker wordt, schrijft de organisatie. Ook Parkpop is al langere tijd verliesgevend en meerdere pogingen om die ontwikkeling te doorbreken, zijn mislukt.

Het festival trok jarenlang veel publiek met grote namen. Zo trad Golden Earring er meerdere keren op, De Dijk, Anouk, Marco Borsato, Kane, Ilse DeLange en Di-Rect en ook buitenlandse sterren als Sinéad O’Connor, Mel C en Robert Plant.

De organisatie benadrukt onder meer de sterk stijgende kosten voor programma, productie en veiligheidseisen voor het regelen van het gratis festival op het Malieveld. ‘Tel daar de explosieve stijging van kosten na Covid, als ook de stijging voor energiekosten bij op en het is duidelijk dat het organiseren van een gratis toegankelijk festival met het niveau van Parkpop, niet meer mogelijk is.’

De directeur van het festival meldde in december dat het Haagse festival dit jaar niet door zou gaan en het niet duidelijk was of het gratis muziekevenement nog zou terugkeren, gezien concertorganisator MOJO zich als partner had teruggetrokken. Het kostte Parkpop voor de coronapandemie al moeite om financieel overeind te blijven. Het festival verhuisde in 2022 na veertig jaar van het Zuiderpark naar het Malieveld.

Onderzoek naar betaalde versie

In 2023 werd een rustperiode ingelast, om te onderzoeken of de overstap naar een betaald Parkpop vanaf 2024 realistisch is. ‘Alhoewel het onderzoek laat zien dat het publiek een ontwikkeling in deze richting niet volledig afwijst, verwacht men wel dat Parkpop middels een zeer lage entree, bereikbaar blijft voor een groot publiek.’

Maar de organisatie denkt met deze beperking ‘onvoldoende onderscheidend’ te kunnen zijn om haar landelijke positie zeker te stellen. ‘Om deze reden heeft de organisatie besloten af te zien van het realiseren van toekomstige edities van Parkpop Den Haag’, schrijft de organisatie in een persbericht. ‘De viering van 40 jaar Parkpop in 2022 was een goede afsluiting van een mooie traditie; wellicht een goed moment om op zoek te gaan naar nieuwe Haagse tradities.’

Volledig scherm Organisator Guus Dutrieux was teleurgesteld dat Parkpop in Den Haag dit jaar niet door kon gaan. © Frank de Roo

,,Doet het pijn? Natuurlijk doet het pijn. Maar het kon niet anders”, laat organisator Guus Dutrieux in eerste reactie weten. ,,We hebben het onderzocht: maar een nationaal festival, laagdrempelig en voor een breed publiek is financieel niet meer te doen. Het is mooi geweest.” Parkpop leed jaren achtereen verlies, zegt hij. ,,We hebben van alles geprobeerd. Kijk, in het begin was Parkpop een van de weinig festivals die er waren. Nu zijn er honderden. Destijds kwamen mensen uit Twente of Brabant voor ons naar Den Haag, nu hebben ze hun eigen festivals.”

Zelfs een betaald, landelijk festival kan niet uit. Daarom hebben we besloten er helemaal mee te stoppen. Ik ben niet van de regiofesti­vals Organisator Guus Dutrieux

De artiesten, de acts zijn de laatste jaren bovendien veel duurder geworden. En ook de andere kosten rijzen de pan uit. ,,Zelfs een betaald, landelijk festival kan niet uit. Daarom hebben we besloten er helemaal mee te stoppen. Ik ben niet van de regiofestivals.” Iets nieuws beginnen gaat hij niet. Guus Dutrieux is imiddels 69. ,,Ik heb nog wel wat evenementen. Zoals het zomerfestival in Rotterdam bijvoorbeeld. Daar houd ik het bij.”

Mister Parkpop

Oud-nachtburgemeester René Bom presenteerde jarenlang het festival in het Zuiderpark en ontmoette er de bekendste artiesten. Op zijn linkerarm heeft hij een tatoeage van het logo van Parkpop. ,,Natuurlijk vind ik het ontzettend jammer,” reageert de Hagenees op het verscheiden van het grootste gratis festival van Europa.

,,Maar het zat er wel aan te komen. Nadat ze een editie over hadden geslagen, hebben de organisatoren echt nog alle moeite gedaan om een doorstart te maken, maar helaas is het niet gelukt. Na jaren van verliezen konden ze het niet meer rechtbreien. Met Mojo niet en met de gemeente niet.

Ook Bom ziet in hoezeer de tijden veranderd zijn: ,,Destijds had je geen Ziggo Dome, geen AFAS Life. En had je niet zoveel concurrentie van andere festivals. Destijds gold Parkpop voor internationale artiesten samen met het festival in Parijs als de ingang tot Europa. The Bangles en InXs deden hun eerste Europese optredens en werden heel groot.”

Wat hem betreft komt er een nieuw festival in het Haagse Zuiderpark: ,,En plak er dan voor de gezelligheid de Grote Markt aan vast. Maak er - zeg maar- een soort Kaderock XL van.”

‘Even slikken’

Wethouder Saskia Bruines vindt het ‘even slikken’ dat er na veertig edities een einde komt aan het begrip in de stad. ,,Veel inwoners dragen Parkpop een warm hart toe en ook bezoekers van buiten de stad zullen Parkpop gaan missen”, laat ze weten in een eerste reactie. ,,Er zijn veel pogingen gedaan om Parkpop te behouden, zoals het onderzoek naar een betaalde editie. De organisatie heeft ons laten weten dat het, onder andere door de ontwikkelingen in evenementenland, helaas onmogelijk is gebleken een nieuwe rendabele editie te organiseren.”

Een grootscha­lig gratis festival organise­ren in deze tijd is financieel gezien een grote uitdaging Saskia Bruines

Bruines zegt het besluit ‘verdrietig maar begrijpelijk’ te vinden. ,,Een grootschalig gratis festival organiseren in deze tijd is financieel gezien een grote uitdaging. De sector heeft te maken met stijgende kosten door het tekort aan materialen en personeel, een onzekere sponsormarkt met daarbovenop de gevolgen van de inflatie en energiecrisis.”

Volgens de wethouder heeft Den Haag ‘toegewerkt naar een nieuw evenementenbeleid’. ,,Daarbij is ook rekening gehouden met de ontwikkelingen in de sector. Doel van het college is een gevarieerd aanbod van grote en kleine evenementen. Betaald en onbetaald, waar iedereen het hele jaar van kan genieten. In september neemt het college een besluit over de bijbehorende bedragen die daarvoor beschikbaar komen.”

Volledig scherm Jett Rebel (Jelte Tuinstra) op het podium tijdens Parkpop The Hague. Het grootste gratis popfestival is de afsluiter van het Parkpop weekend. © Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Volledig scherm De Haagse formatie Goldband trad vorig jaar op tijdens de 40e editie van Parkpop op het Haagse Malieveld. © ANP

Volledig scherm Parkpop op het Malieveld. (Den Haag 12-06-22) Foto: Frank Jansen © Frank Jansen

Volledig scherm Jett Rebel (Jelte Tuinstra) treedt met zijn band op op Parkpop in Den Haag. © ANP / ANP Kippa

Volledig scherm Grote verrassing was in 2015 de programmering van Frans Bauer. En dat vond hij zelf ook. Rene Bom en Frans hadden samen pret. © Frank Jansen

Volledig scherm Parkpop 1998 Robbie Williams. © ANP

Volledig scherm Nachtburgemeester René Bom liet in 2013 een Parkpop-tattoo zetten. © Frank Jansen

