Festivalseizoen: wat weet jij van Concert at Sea?

Nicolette Kluijver moest vierde zwanger­schap afbreken vanwege ziekte

Expeditie Robinson-presentatrice Nicolette Kluijver (38) heeft de zwangerschap van haar vierde kindje noodgedwongen moeten afbreken, omdat zij ernstig ziek was. Dat vertelt ze in de aankomende aflevering van Rooijakkers over de vloer. In 2017 werd ze gediagnosticeerd met longkanker.