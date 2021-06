Fidan Ekiz en Renze Klamer per direct van De Vooravond afgehaald: ‘Ik sta perplex’

Volgens directeur Content BNNVARA Gert-Jan Hox mist het programma de ‘urgentie die we zoeken’. ,,Na twee seizoenen hebben we besloten te stoppen met de presentatie door Renze Klamer en Fidan Ekiz. Zij zijn als duo met elkaar in het diepe gesprongen, vulden elkaar goed aan en hebben het programma een eigen karakter gegeven. Dat heeft goede gesprekken en spraakmakende momenten opgeleverd, maar toch moeten we vaststellen dat het programma de urgentie mist die we zoeken.” Volgens Hox zal de focus daar met een andere invulling meer op komen te liggen. Daarom is er voor een afwisselende presentatie door Sophie Hilbrand en Khalid Kasem gekozen. ,,Geen duo dus, maar één presentator die er scherp bovenop zit en het gesprek van de dag voert én bepaalt.” Hox beklemtoont dat Renze en Fidan allebei programmamakers die ‘we vanwege hun passie, vakmanschap en lef heel graag behouden bij BNNVARA’. Er worden momenteel gesprekken met de twee gevoerd over toekomstige programma’s en projecten.

Perplex

Renze Klamer laat vandaag van zich horen en is verbijsterd. ‘Ik heb dit nieuws nog geen 24 uur geleden gehoord en sta nog perplex. Geschrapt vanwege te weinig urgentie, terwijl vanuit het management voorafgaand aan seizoen 2 de opdracht was: meer entertainment.’ De presentator snapt er niets van. ‘Ik ga eens goed nadenken wat ik nu wil doen’, schrijft hij. De NPO laat in een korte verklaring weten dat de BNNVARA met het voorstel kwam. ,,In goed overleg hebben we samen gekozen voor deze aanpassing.”

Verwondering

Voor Khalid, die bij het grote publiek bekend werd als woordvoerder van de familie van voetballer Abdelhak Nour, is het een nieuwe kans. Hij spreekt van ‘verwondering, interesse en enthousiasme’. ,,Dat is wat ik meeneem en wat zal moeten leiden tot mooie, inspirerende gesprekken. Deze uitdaging lijkt in niets op wat ik tot nu toe gedaan heb, maar ik ben enorm gemotiveerd om met Sophie en het hele team een talkshow te maken waar mensen met veel plezier naar willen kijken.”



Kasem was vorig jaar juni overigens topkandidaat om Matthijs van Nieuwkerk op te volgen als presentator van ‘het nieuwe De Wereld Draait Door’. Maar op het moment dat bronnen aan deze website vertelden dat hij een zeer serieuze kandidaat was, dook nog een ander verhaal over de advocaat op. Kasem zou namelijk volgens politie en justitie in 2015 informatie uit een lopend strafonderzoek aan de organisatie van crimineel Ridouan Taghi hebben gelekt. De raadsman ontkende dit overigens met klem.



BNNVARA was enthousiast over Kasem, maar de advocaat wilde naar aanleiding van de berichtgeving ‘zijn handen vrij hebben om zich hier tegen te verweren.’ ,,Verdere gesprekken met deze kandidaat als presentator voor de vooravond zijn daarom niet meer aan de orde”, liet een woordvoerder toen weten.



Later stelde de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten dat er geen bewijs was gevonden dat Khalid Kasem de advocaat is geweest die informatie heeft gelekt aan de bende van Taghi. Volgens hem staat wel vast dát een advocaat in de zomer van 2015 informatie doorspeelde, maar is niet meer te achterhalen wie dat is geweest.