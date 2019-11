Fidan Ekiz ziet af van opvolging Eva Jinek: ‘Nu nog niet’

Mart Smeets geeft roman vleugje seks mee: ‘Ik heb geprobeerd om niet plat te zijn’

17:31 De vijfde roman van Mart Smeets (72) is een feit. Het Spel gaat over profbasketballer Frank Jager die in Helsinki een vrouw tegenkomt die hem in aanraking brengt met een Finse componist. ,,En dan begint er van alles. Hij raakt onder invloed van de muziek, lichtelijk onder invloed van die mevrouw en dan begint er van alles te rollen’’, aldus Smeets voor onze camera.