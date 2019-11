Fidan Ekiz ziet af van opvolging Eva Jinek

Maastricht rekende zich al rijk met Songfesti­val: 100.000 overnach­tin­gen

16:03 Toen het nog in de race was als gaststad, had Maastricht torenhoge verwachtingen van het Eurovisie Songfestival 2020. De stad schatte er zo’n 100.000 overnachtingen in Zuid-Limburg uit te slepen en zo’n 20 miljoen aan inkomsten. Dat blijkt uit stukken die de gemeente gisteren voor het eerst openbaar heeft gemaakt.