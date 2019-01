Filemon Wesselink en zijn vriendin al ‘een tijdje’ uit elkaar

De presentator en zijn ex-vriendin hebben samen drie kinderen, zonen Benjamin en Sebastiaan en dochter Danique. ,,We voeden de kinderen gezamenlijk en vriendschappelijk op zodat ze toch een gelukkige jeugd krijgen. Omdat dit een verdrietige zaak is die het hele gezin aangaat wil ik hier verder geen interviews over geven’’, laat Wesselink op zijn Facebookpagina weten.

Wesselink werd in 2005 bekend bij het grote publiek met de BNN-programma's Try before you die en Spuiten en Slikken. Later maakte hij voor de zender onder andere Filemon slaat door, Filemon op de Wallen en Het is hier autistisch.