Filemon Wesselink moet SM-tuigje aan in Het Perfecte Plaatje: ‘Ik pis in m’n broek’

Dat deelnemers van Het Perfecte Plaatje uit hun comfortzone moeten stappen is inmiddels algemeen bekend, maar Trijntje Oosterhuis maakte het wel heel bont vanavond. De zangeres droeg presentator Filemon Wesselink op om een SM-tuigje aan te trekken én een Pinokkio-neus op te doen voor de foto die ze wilde maken. ,,Het ziet er echt hilarisch uit. Ik pis in m’n broek”, gierde Oosterhuis het uit.

Het is elke week weer afwachten wat voor opdrachten de kandidaten voorgeschoteld krijgen. Hoewel de eerste vooral in het teken stond van spanning - door onder meer springende parachutisten op beeld vastleggen - was het in de andere opdracht de bedoeling dat ze hun eigen draai gaven aan een modern beeld van een sprookje. ,,Kortom: laat de creativiteit door je aderen stromen”, zei presentator Tijl Beckand.

Trijntje Oosterhuis (49) was helemaal in haar nopjes met de opdracht en koos voor het Pinokkio-sprookje. Ze werd gekoppeld aan haar concurrent Filemon Wesselink, die model moest staan voor de shoot. Oosterhuis besloot hem flink voor aap te zetten, want de 43-jarige presentator moest zich in een SM-tuigje hijsen. Om het nog erger te maken moest hij ook een Pinokkio-neus opdoen. Ze had overigens wel goed nagedacht over de outfit: ,,Het verhaal van Pinokkio is dat hij aan touwtjes vastgeketend zit. En dat in deze tijdgeest, heb ik dan boeien, kettingen en een tuigje van gemaakt. Dat is gewoon Pinokkio van 2022.”

Wesselink lachte als een boer met kiespijn om de keuze van Oosterhuis. ,,Heel ongemakkelijk”, liet hij zich ontglippen voor de camera. ,,Je begrijpt wel dat als je zometeen met mij shoot je ook kinderachtig moet doen he”, waarschuwde hij Oosterhuis terwijl hij in het bos stond in zijn moderne Pinokkio-outfit. Zij had ondertussen grote moeite om haar lach in te houden. ,,Wat zijn wij in godsnaam aan het doen hier? Waar ben ik mee bezig? Wat heb ik nou weer bedacht?”, vroeg de zangeres zich hardop af.

Na een paar seconden kon Oosterhuis haar lach niet meer bedwingen. ,,Sorry, het ziet er echt hilarisch uit. Ik pis in m’n broek”, riep ze het uit. Wesselink moest ondertussen aan de bevelen van Oosterhuis gehoor geven. Álles voor het perfecte plaatje natuurlijk. ,,Kijk maar naar dit plantje en denk maar aan iets heel zieligs, dat je denkt: ik voel me gevangen, ik kan mezelf niet zijn”, droeg Oosterhuis hem op. En zo poseerde hij, gehuld in een SM-tuigje, voor de lens van Oosterhuis. ,,Ik heb wel echt prachtig beeld kunnen schieten”, stelde Oosterhuis na afloop.

Het Perfecte Plaatje.

Uitslag

Beckand maakte voorafgaand aan de uitslag bekend waar de finale van Het Perfecte Plaatje zal plaatsvinden: IJsland. Daar sloegen alle deelnemers op aan: ,,Ik wil het al jaren zien. Ik hoop gewoon heel erg dat ik mee mag”, droomde Linda Hakeboom van een finaleplek.

Hoewel iedereen zijn best had gedaan, kon de weekwinst vanavond maar naar een iemand gaan. Met een 8.4 als gemiddelde wist Oosterhuis de aflevering te winnen. Haar gewaagde shoot met Wesselink had dus zijn vruchten afgeworpen. ,,Woehoe, ik mag nog even blijven!”, jubelde ze. Het avontuur hield op voor Filemon Wesselink. Hij vertrok met opgegeven hoofd. ,,Ik kijk heel positief terug naar het programma”, reageerde hij.

En zo bleven er nog vier bekende Nederlanders in de race over: Trijntje Oosterhuis, Tina de Bruin, Linda Hakeboom en Geraldine Kemper

Filemon Wesselink in Het Perfecte Plaatje.

