Film by the Sea bekroont Tonio en homo-drama 120 BPM

Het drama kreeg van het Nederlandse publiek bijna de helft van alle stemmen. Tonio is met zeven nominaties ook een van de grote favorieten voor de Gouden Kalveren die volgende week worden uitgereikt. Vooral hoofdrolspeler Bokma is veruit favoriet voor de prijs voor beste acteur. Van der Oest nam de Parel samen met Tonio's moeder Mirjam Rotenstreich in ontvangst in Vlissingen. Vorig jaar ging de prijs naar Publieke Werken van regisseur Joram Lürsen, naar de historische roman van Thomas Rosenboom. De verkiezing is een initiatief van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

Hulp en erkenning

Een andere grote prijs van het festival, Le Prix TV5, ging naar het Franse homodrama 120 BPM. De film van regisseur Robin Campillo vertelt over de manier waarop de Franse homogemeenschap begin jaren negentig, tijdens de uitbraak van de aids-epidemie, moest vechten voor hulp en erkenning. De jury stelde dat het drama "binnenkwam als en mokerslag. We moesten na het zien van deze lieve, rauwe, emotionele, actuele, verontrustende en snijdende film alle verpletterende emoties even laten bezinken." 120 BPM, die eerder ook in de prijzen viel op het festival van Cannes, draait vanaf eind september in de Nederlandse bioscopen.



De jongerenjury bekroonde gisteren al de Zweedse tragikomedie The Square. De film van regisseur Rube Ostlund. De licht absurdistische film vertelt over museumconservator die tijdens de voorbereidingen voor een nieuwe expositie rond een vierkant met zijn eigen fouten wordt geconfronteerd.