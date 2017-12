Film John Travolta vlak voor release plots geschrapt

Het gaat om een biopic over John Gotti, hoofd van de Gambino's, een van de bekendere maffiafamilies uit New York. Travolta speelt daarin de titelrol, zijn echtgenote Kelly Preston is te zien als Johns vrouw Victoria. De film is geregisseerd door Kevin Connolly.



Lionsgate heeft de distributierechten voor Gotti, die op 15 december uit zou komen in de VS, terugverkocht aan de productiemaatschappij. Die kan nu opnieuw de boer op met de film. Geen van de partijen hebben gisteren een verklaring gegeven voor de onverwachte zet.