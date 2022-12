Film Kerstappels bereikt groot publiek: bijna 1,3 miljoen kijkers

In de film keerden alle personages uit de serie terug. Onder anderen Malou Gorter, Jeroen Spitzenberger, Eva Van der Gucht en Ramsey Nasr spelen hoofdrollen. Oogappels gaat over vier verschillende gezinnen waarin de ouders worstelen met de opvoeding van hun puberkinderen. De serie, waarvan inmiddels vier seizoenen zijn gemaakt, trekt doorgaans ook een miljoen kijkers.

Kerstappels was gisteravond ook ruim de best bekeken titel op primetime. RTL 4 volgt daarna met de kerstspecial van I Can See Your Voice, waar iets meer dan een miljoen mensen naar keken. De docureeks OLVG - Ziekenhuis met een Hart trok op NPO 2 526.000 kijkers en RTL 5 wist met Bij Ons In Het Kamp 366.000 mensen te boeien.