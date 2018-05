Filmacteur Richard Gere keert na dertig jaar terug op televisie

Richard Gere gaat de hoofdrol spelen in de nieuwe BBC-serie MotherFatherSon. Het is zijn eerste televisierol in dertig jaar.

De inmiddels 68-jarige acteur is in de miniserie te zien als mediamagnaat Max: een charismatische Amerikaanse zakenman die zich heeft opgewerkt tot eigenaar van mediabedrijven in Londen en de rest van de wereld.

De serie wordt geschreven door Tom Rob Smith, die ook verantwoordelijk was voor het script van The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. Naast Richard is ook Peaky Blinders-ster Helen McCrory te zien in MotherFarherSon. Ook Dunkirk-acteur Billy Howle maakt zijn opwachting in de miniserie.