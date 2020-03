Filmfonds: Gevolgen voor filmsector worden ingrijpend

Bevrij­dings­feest Wageningen gaat niet door

21:09 Het Bevrijdingsdefilé op 5 mei in Wageningen gaat vanwege nieuwe maatregelen tegen het coronavirus niet door. Ook de nationale herdenking van de capitulatie van de Duitsers in Wageningen is geschrapt, net als alle andere activiteiten om 75 jaar vrijheid te vieren. Op 5 mei zouden hoge regeringsvertegenwoordigers uit de voormalige geallieerde landen en Duitsland en leden van het koningshuis in Wageningen aanwezig zijn.