Filmklassieker Almost Famous wordt musical

Na het melodrama Jerry Maguire maakte Crowe zijn volgens veel mensen beste film met Almost Famous, een tragikomische terugblik op zijn eigen jeugd. Met veel bluf wist hij begin jaren zeventig door te dringen tot de redactie van het Rolling Stone Magazine, waar hij mee mocht reizen met de tour van een beginnende rockband.



De film werd een instant-klassieker dankzij het prachtige tijdsbeeld, de aanstekelijke muziek, de scherpe dialogen en het puike acteerwerk van onder anderen wijlen Philip Seymour Hoffman, Frances McDormand en Kate Hudson. Crowe werd bekroond met een Oscar voor beste scenario.



Componist Tim Kitt (American Idiot, Next to Normal) maakt de muziek; Kitt en Crowe schrijvens samen de teksten. Het is nog niet duidelijk wanneer de musical in première moet gaan en of acteurs uit de film terugkeren.