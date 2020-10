Filmklassieker Goodfellas keert terug in de bioscopen

Nederland­se theaterpro­du­cen­ten dankbaar voor nieuwe steun van het kabinet

27 oktober Nederlandse theaterproducenten zonder subsidie zijn dankbaar voor de nieuwe steun van het kabinet. ,,We zijn heel blij dat we als vrije theaterproducenten zijn genoemd. Het is toch een speciale tak binnen de sector die veel groter is dan vaak bekend”, reageert voorzitter Boris van der Ham van de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP).