Filmlegende Agnès Varda (90) overleden

Varda (bekend van films als Le Bonheur en Jacquot de Nantes, een documentaire over haar echtgenoot en collega Jacques Demy), was van grote invloed op de regisseurs van de Nouvelle Vague, een Franse filmstroming uit de jaren 60 die zich afzette tegen de traditionele filmcultuur en opteerde voor een meer impressionistische manier van films maken. Varda werd wel de grootmoeder van deze richting genoemd.



Tot op late leeftijd was Varda actief. Voor haar documentaire Faces Places uit 2017 ontving zij een Oscarnominatie. Daarmee was zij de oudste Oscar-kandidaat aller tijden.



De regisseur was zeer vindingrijk in het verzinnen van vertelstructuren. ,,Ik moest het allemaal zelf uitvinden’’, was een van haar gevleugelde uitspraken.