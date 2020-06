Filmsterren tonen eigen leefwereld op Netflix

Homemade bevat persoonlijke verhalen en ervaringen, maar ook fictief drama dat geïnspireerd is op de huidige coronacrisis. De makers komen uit alle uithoeken van de wereld. Hollywood is onder anderen vertegenwoordigd door actrice Kristen Stewart die in haar woonplaats Los Angeles filmde. Hetzelfde deed haar collega Maggie Gyllenhaal die in haar woning in Vermont haar film opnam.