Finale Expeditie Robinson in Ziggo Dome

De finaleavond van Expeditie Robinson wordt dit jaar gehouden in de Ziggo Dome. Op donderdagavond 20 december eindigt de negentiende reeks van het survivalprogramma in de Amsterdamse concerthal waar fans de eindstrijd kunnen bijwonen met een speciaal programma.

,,Het is de kers op de taart die toch al heel groot en lekker was”, jubelt Nicolette Kluijver die samen met Dennis Weening al jaren de presentatie verzorgt van het succesvolle programma.

Toe maar, de Ziggo Dome…

Kluijver: ,,We hebben laatst een promo opgenomen in de Ziggo Dome. Daar moesten Dennis en ik elkaar even in de arm knijpen. De Ziggo Dome, dat is geweldig.”

Wat gaat er gebeuren?

,,De kandidaten zijn er allemaal en sommigen gaan optreden, zoals Corry Konings, Famke Louise, I am Aisha en Josylvio. We hebben een surprise act. Het wordt een spektakel. Wat het leuke is voor het publiek: ze hebben de kandidaten in al die afleveringen zien zwoegen en stuk gaan en daar staan ze op te treden in hun eigen habitat.”

Is dat ook niet het geheim van Robinson, de mens achter de artiest te zien?

,,Zeker, want daar op het eiland valt alles weg. Daar komt de ware persoon naar boven. Je leert veel mensen dus beter kennen. Maar je zit als kijker natuurlijk ook lekker op de bank om je te verbeelden hoe het zal zijn als jij op het eiland zou zijn. Hoe zou je die complotten bedenken, hoe zou je reageren op anderen, op de honger. Het is een heel echt programma. Er wordt niets gemanipuleerd achter de camera’s. Mensen kijken daar gewoon graag naar. Om een voorbeeld te geven. Dit jaar was er een team dat zee-egels had gevangen. Vroeg een kandidaat aan een cameraman om een koelbox. Een koelbox? Ze krijgen niks. De cameraman heeft niets gezegd en is gewoon weggelopen. Expeditie Robinson, dat is real shit.”

Jullie lobbyen al een tijdje voor een nominatie voor de Gouden Televizier-Ring. Waarom zou het programma genomineerd moeten worden?

,,Vorige seizoen kwam echt alles samen. Het was een reeks die je van te voren nooit had kunnen bedenken. Met voor het eerst weer onbekende Nederlanders erbij. Met geweldige verhaallijnen, een gedroomde finale en Carlos als dikverdiende winnaar. Het was te mooi om waar te zijn. Bij de finale hebben Dennis en ik de tranen uit ons gezicht moeten vegen.”

De finaleavond van Expeditie Robinson in de Ziggo Dome begint om 20.00 uur. De uitzending is om 20.30 uur. Kaarten zijn te koop via www.expeditierobinson.nl

Kijk hier naar beelden van dit seizoen:

Volledig scherm © videostill