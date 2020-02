Finale The Voice trok nog nooit zo weinig kijkers

Sophia Kruithof wist gisteravond haar concurrenten Stef, Emma en Daphne achter zich te laten. Haar zege komt voor velen niet als een verrassing: al bij de start van het tiende seizoen van The Voice of Holland was Kruithof een opvallende verschijning. Kritiek op haar optredens kreeg 'het wonder van Weesp’ dan ook nauwelijks, de coaches waren altijd onder de indruk van haar stem.



Hoewel RTL de concurrentie nog steeds te slim af is, noteert The Voice dit jaar voor de eerste keer cijfers onder de twee miljoen. De voorgaande jaren was dat wel anders. Zo keken er in 2019 2,2 miljoen mensen naar de finale, was dat aantal in 2018 nog 2,4 miljoen en in 2017 trok de finale 2,5 miljoen nieuwsgierigen. Winnares Maan trok in 2016 2,6 miljoen kijkers.



The Voice of Holland werd dit jaar voor de eerste keer door Chantal Janzen en Martijn Krabbé gepresenteerd. Beide presentatoren kregen dit seizoen wat kritiek over zich heen. Kijkers stelde bijvoorbeeld dat Krabbé er wel erg ‘oranje’ uitzag tijdens een van de liveshows en Janzen zou nogal 'vermoeid en geïrriteerd’ over zijn gekomen in de liveshow daarna.