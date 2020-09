Finalisten Junior Songfestival moeten afzeggen na positieve coronatest, ook Emma Heesters cancelt

De finale gaat wel gewoon door, maar dan met drie acts in plaats van vier, laat de organisatie op Instagram weten. ‘Ongelofelijk balen en we wensen onze meiden dan ook heel veel sterkte.’



Robin kan de finale hierdoor niet meer winnen. Wanneer Unity wint, mag Demi gewoon meedoen met de internationale finale.



Ook vakjurylid Emma Heesters kan niet bij de finale zijn. Iemand in haar omgeving is positief getest op corona. Presentatrice en zangeres Fenna Ramos neemt haar plaats in.