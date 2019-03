First Dates: acteur Wes is niet gecast

Kijkers vroegen zich af of hier sprake was van doorgestoken kaart. Nee, stelt BNNVara in een reactie, ,,Wesley is door een vriend van hem opgegeven voor First Dates Hotel, hij is niet gecast door een castingbureau of op enige manier betaald voor zijn deelname aan het programma. Hij is steward en timmert daarnaast aan de weg als acteur.”



Mutsaars werkt sinds 2017 als steward bij KLM en geeft verschillende agressietrainingen bij de KLM en de KLPD. Als acteur dook hij op in een commercial van de Nationale Veteranendag en de serie Jeuk. BNNVara stelt dat het in First Dates ‘over het vinden van de liefde gaat’. ,,En wat ons betreft verdient iedereen, ook een steward en een acteur, het om de liefde van zijn leven te vinden. Overigens zouden we geen enkele reden hebben om acteurs in te huren voor First Dates en First Dates Hotel, de aanmeldingen zijn namelijk overvloedig.”